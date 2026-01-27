Víctima relata su estrategia para escapar de policías y denuncia más extorsión

Jefferson Metheus Ferreira Barbosa Santiago relató que llevó a su novia Paola Beatriz López para conocer a su familia y que para traerla de vuelta a su casa en Carmen del Paraná, departamento de Itapúa, alquiló un auto e invitó a su amigo Joaquim Itacarambi Neto para acompañarlos.

Sin embargo, durante el trayecto fueron supuestamente extorsionados en dos de los tres puestos de control de la Policía Nacional.

Lea más: Extorsión policial: caen suboficiales cuando esperaban el pago de US$ 10.000 para liberar a dos brasileños y una paraguaya

Contó que el caso más grave ocurrió en el puesto de control de la Subcomisaría 47ª de la colonia Jerusalén del distrito de Raúl Peña, al sur de Alto Paraná. Allí, los uniformados habrían intentado “plantarles” cocaína. “Él solo mostró la bolsita y nadie encontró droga ni nada, pero nos extorsionaron toda la noche. Pidieron 10.000 dólares, o 55.000 reales; después bajaron a 20.000 reales. Antes, nos sacaron todo el dinero que teníamos”, lamentó Ferreira Barbosa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ferreira Barbosa Santiago detalló que, durante la noche, tanto él como su amigo fueron encerrados en el calabozo, mientras que su novia Paola Beatriz López permaneció en la oficina de guardia: “Nos chantajeaban diciendo que nos iban a dejar de 5 a 10 años presos por tráfico de drogas. No nos agredieron físicamente, pero nos retuvieron dentro de una celda”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra supuesta extorsión

El brasileño denunció además que en otro control policial sobre la Ruta PY06 también fue víctima de extorsión, donde los agentes le habrían obligado a pagar G. 1.150.000 a cambio de continuar su viaje. “En el segundo control no pagamos nada, y en el tercero fue cuando dijeron que teníamos droga y nos encerraron en una salita al costado de la ruta, pero no teníamos nada”, aseguró.

Estrategia para escapar

Ferreira Barbosa relató cómo logró engañar a los suboficiales para poder ser trasladado hasta Ciudad del Este y pedir auxilio.

“Les mentí diciendo que tenía dinero, le avisé a un amigo sobre mi estrategia y para mentir también en los mensajes, y ahí logré que me trajeran más de 70 kilómetros hasta la ciudad, donde logré escapar”, explicó.

Cuatro suboficiales, detenidos

Tras su denuncia, esta mañana, los suboficiales Luis Francisco Cuellar, subjefe de la Subcomisaría 47ª de la colonia Jerusalén, y Silvio Bogado fueron aprehendidos frente a un hotel céntrico de Ciudad del Este mientras esperaban recibir el dinero.

Lea también: Dos denuncias simultáneas por extorsión contra policías de Investigaciones de Alto Paraná

La mujer paraguaya y el amigo brasileño quedaron retenidos en la subcomisaría como “garantía” hasta que se concretara el pago. Ante esta situación, otros dos suboficiales, identificados como Mauro Mendieta y Derlis Báez, también fueron puestos a disposición de la agente fiscal Vivian Coronel.