Extorsión policial: caen suboficiales cuando esperaban el pago de US$ 10.000 para liberar a dos brasileños y una paraguaya

El procedimiento se llevó a cabo entre las 10:30 y las 11:00, luego de que una de las víctimas solicitara auxilio al recepcionista de un hotel céntrico de Ciudad del Este, hasta donde fue trasladado por los uniformados para retirar el dinero exigido. El empleado alertó a agentes de la Comisaría 1.ª, quienes intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión de los dos policías involucrados.

De acuerdo con datos preliminares, el hecho se inició en la noche del lunes, alrededor de las 21:30, durante un control policial sobre la ruta PY07, en el distrito de Raúl Peña, al sur del departamento de Alto Paraná. En ese lugar, agentes de la Subcomisaría 47.ª de la colonia Jerusalén interceptaron a dos brasileños y a la pareja paraguaya de uno de ellos, quienes se desplazaban a bordo de un automóvil Chevrolet Onix.

Según la denuncia, los intervinientes habrían alegado supuestas irregularidades migratorias para aprehender a los extranjeros, quienes permanecieron privados de su libertad durante la noche en la dependencia policial. Posteriormente, se habría iniciado una negociación para exigir el pago de dinero a cambio de liberarlos.

En la mañana de este martes, uno de los brasileños fue trasladado en un vehículo particular por los suboficiales Luis Francisco Cuellar, subjefe de la Subcomisaría, y Silvio Bogado, hasta un hotel céntrico de Ciudad del Este con el objetivo de retirar la suma exigida. La novia paraguaya y el amigo brasileño quedaron retenidos por otros dos policías en la subcomisaría como “garantía”.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general Carlos Acosta, confirmó que los dos suboficiales fueron capturados esta mañana frente al hotel céntrico cuando aguardaban el dinero producto de la extorsión.

“Por el momento están en carácter de aprehendidos. Vamos a ver qué determina el Ministerio Público. Todos los involucrados serán remitidos a la Dirección de Policía y cada uno deberá deslindar responsabilidades”, expresó Acosta.

Asimismo, informó que se dispuso el traslado de las demás personas retenidas hasta la Dirección de Policía, así como de otros dos agentes identificados como Mauro Mendieta y Derlis Báez que se encontraban de guardia en la subcomisaría.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Vivian Coronel para iniciar la investigación penal.