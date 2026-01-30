ABC en el Este
30 de enero de 2026 - 06:56

Calor y lluvias marcarán este fin de semana en Ciudad del Este

Meteorología anuncia probabilidad de lluvias para el este del país.

Ciudad del Este enfrentará jornadas cálidas a calurosas y con alto contenido de humedad, según los datos meteorológicos disponibles. El tiempo inestable será una constante, con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones durante varios momentos del período.

Para hoy, se espera un ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego rotarán a variables.En el transcurso de la jornada no se descartan chaparrones. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 35 °C.

Mañana, sábado, continuará el tiempo cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Persistirá la probabilidad de chaparrones, lo que mantendrá la sensación de bochorno. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 33 °C de máxima.

En tanto, el domingo, se presentará con características similares: ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Para esta jornada se anuncian lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 22 °C y la máxima de 34 °C.