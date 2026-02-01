Persisten el calor y anuncian lluvias en Ciudad del Este durante el inicio de la semana

Para este domingo 1, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con el cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.

El lunes continuará el clima caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones en distintos puntos de la región. La jornada presentará una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

En tanto, el martes se mantendrá la tendencia de tiempo cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos variables y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas previstas van desde los 21 °C de mínima hasta los 31 °C de máxima.