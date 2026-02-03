Con acto oficial y homenaje a pioneros, Ciudad del Este conmemoró sus 69 años de historia

La ceremonia se inició con el izamiento de las banderas de los países que conforman la Triple Frontera —Paraguay, Brasil y Argentina— como símbolo de hermandad e integración regional. El acto estuvo a cargo del intendente municipal, Daniel Pereira Mujica, con la presencia de los cónsules Cassiano Da Silva (Brasil) y Juan Guzik (Argentina).

Lea más: Obispo de CDE pide que la política promueva el bien común y no sea un instrumento de interés particular

Como parte del homenaje a los pioneros fundadores de la ciudad, se llevó a cabo un oficio religioso y la ofrenda de una corona de laureles. Durante el acto, el jefe comunal destacó el esfuerzo y la valentía de quienes sentaron las bases de la ciudad en tiempos de grandes desafíos.

En su discurso, el intendente Daniel Pereira Mujica (YoCreo) resaltó el crecimiento y la transformación de Ciudad del Este hasta convertirse en uno de los principales polos comerciales de la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, destacó la diversificación de la economía esteña, que ya no depende exclusivamente del turismo comercial. Señaló el fuerte impulso de la construcción civil, con más de un millón de metros cuadrados edificados, el crecimiento de la matriz financiera y logística vinculada al sector agro, y la instalación de nuevas industrias tanto en la ciudad como en zonas vecinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente también mencionó el desarrollo del sector educativo, que posiciona a Ciudad del Este como una ciudad universitaria que atrae a miles de jóvenes extranjeros.

Lea también: “Hemos perdido el sueño de libertad y vivimos desorientados”, lamenta obispo en Caacupé

Finalmente, Mujica reafirmó el compromiso de la administración municipal de seguir trabajando por el desarrollo.