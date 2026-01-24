Obispo de CDE pide que la política promueva el bien común y no sea un instrumento de interés particular

Autoridades locales y feligreses se congregaron este mediodía en la catedral San Blas para el rezo del Ángelus, que marca el inicio del novenario en honor a San Blas, celebrado el 3 de febrero. Esta fecha coincide con el aniversario de fundación de la ciudad. Durante el inicio de la actividad religiosa, el obispo local, Monseñor Pedro Collar, compartió una carta dirigida a la ciudadanía en general, en la que resaltó la importancia de cuidar el bien común.

Collar recordó que San Blas fue obispo, médico y mártir, testigo valiente de la fe, cercano a los enfermos y recordado por su intercesión sanadora. El lema de este año es “Denles ustedes mismos de comer”, que, según explicó el obispo, orienta “nuestro caminar como Iglesia hacia la solidaridad, la justicia y el compromiso social, animándonos a fortalecer la fraternidad y la atención preferencial a los más necesitados”.

Igualmente resaltó que en San Blas encontramos una figura que une fe, caridad y esperanza, y que Ciudad del Este es una comunidad que se cobija bajo el amparo de su santo patrono, en coincidencia con el aniversario de su fundación.

“Agradecemos al Señor por tantos logros alcanzados en estas décadas. Somos testigos del crecimiento en infraestructuras, en fuentes de trabajo y en el desarrollo de numerosas familias. Después de todo, la actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, cuando se vive con responsabilidad social y sentido del bien común”, expresó.

Igualmente resaltó que la identidad de esta zona del país “está profundamente ligada a la tierra roja y fecunda, rodeada de ríos, arroyos y áreas verdes que forman parte de nuestra casa común, y a la grandeza de obras como las hidroeléctricas Acaray e Itaipú, así como los puentes de la Amistad y de la Integración, que nos recuerdan la capacidad humana de colaborar con la creación para el bienestar social”.

No obstante, dijo que este tiempo de celebración debe ser también un espacio para la reflexión profunda y así fortalecer el sentido de pertenencia. “No podemos ignorar que el auténtico desarrollo se mide en la capacidad de promover el bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales que permiten a cada persona y grupo alcanzar más plenamente su propia realización”, afirmó.

Recordó que el arzobispo Juan Sinforiano Bogarín, en su profético llamado al saneamiento moral de la República, señalaba que una nación no se construye solo con progreso material, sino sobre todo con la rectitud de conciencia, la justicia social y la honestidad de sus ciudadanos.

“Sin una base moral sólida, todo desarrollo queda vacío y frágil. Solo desde este saneamiento interior personal y social puede surgir una patria verdaderamente justa, fraterna y en paz”, añadió. También resaltó que aún existen necesidades urgentes que deben afrontarse con compromiso y responsabilidad.

“Para que esto sea posible, es imprescindible alejarnos de la codicia y de la avaricia, ese deseo desmesurado de acumular bienes, olvidando la necesidad del prójimo, pues la vida humana no se mide por la abundancia de posesiones. Una economía que prioriza las ganancias sobre la dignidad de las personas termina por descartar a los más vulnerables y, en definitiva, mata”, alertó.

Invitó a la feligresía a aprovechar este novenario en honor a San Blas para reflexionar sobre el bien común, recuperar, enriquecer y encarnar en la vida cotidiana todo lo que este concepto propone y exige.

El verdadero sentido de la política

Monseñor Pedro Collar dedicó una parte de su carta a la política. Recordó que la vida política tiene su origen y sentido en la búsqueda del bien común.

“Solo así encuentra su verdadera justificación y legitimidad, evitando convertirse en instrumento de intereses particulares o en simple búsqueda de poder. La autoridad alcanza su pleno significado cuando se ejerce como servicio, siguiendo la enseñanza de Jesús. La política bien entendida es un espacio para construir justicia, fraternidad y solidaridad en nuestra sociedad, siempre orientada al respeto de la dignidad de cada persona”, dijo.

Afirmó que, como comunidad, estamos llamados a ser como el samaritano compasivo, asumiendo la responsabilidad de cuidar al herido y protegiendo la fragilidad de cada hombre, mujer, niño y anciano. “Nuestra patria, el Paraguay, y nuestra ciudad merecen un sistema social que garantice una protección efectiva y que coloque la dignidad de la persona por encima de intereses particulares y mezquinos”, sostuvo.

Pidió el regalo de la unidad

Pidió a todos los miembros de la comunidad incentivar la cercanía, el diálogo, el perdón, el trabajo en común, la cohesión, el servicio y la sinodalidad.

“Que juntos, como hijos e hijas de Dios de Ciudad del Este, ofrezcamos a San Blas, el próximo 3 de febrero, el regalo de la unidad y el amor en la familia, la comunión en la Iglesia y el compromiso de promover hoy y siempre el bien común, dando de comer la alegría del Evangelio, la paz y la dignidad a todos los que buscan a Dios en su vida”, finalizó.

Participación de autoridades

En el rezo del Ángelus participó el intendente local, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), quien destacó que están trabajando de cerca con la Iglesia para los festejos tanto en honor a San Blas como por el aniversario de la ciudad. Recordó que nuevamente este año se realizarán ollas populares en 20 barrios con motivo de las celebraciones. Además, la comuna entregó un aporte de G. 500 millones a la comisión de festejos de la catedral San Blas.