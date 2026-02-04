AMSAP busca recaudar G. 300 millones para pacientes oncológicos

Bajo el lema “El amor y la solidaridad nos unen”, la asociación prepara una agenda de actividades solidarias que busca movilizar a la comunidad. El cronograma se inicia el 9 de febrero con LLAMAMSAP, que tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

Posteriormente, el viernes 13, se realizará una maratón precolecta con pintatas, impulsada por jóvenes voluntarios. La actividad central será la gran colecta callejera, prevista para el sábado 14 de febrero, que se llevará a cabo en distintas ciudades del departamento de Alto Paraná y zonas aledañas.

El objetivo principal de la campaña es garantizar la continuidad de las asistencias que brinda AMSAP y evitar que pacientes oncológicos abandonen sus tratamientos por falta de recursos económicos. Para esta edición, la meta de recaudación es de G. 300 millones, monto que constituye el principal ingreso anual de la asociación para sostener su labor solidaria.

AMSAP nació hace más de una década por iniciativa de Eva Méndez, sobreviviente de cáncer, quien, tras atravesar una experiencia límite con la enfermedad, decidió dedicar su vida a ayudar a otras personas en la misma situación. Ante la carencia de servicios oncológicos en la región, abrió un espacio solidario en su propio hogar, donde comenzó a funcionar un consultorio social de oncología clínica junto al Dr. Darío Villalba.

“Cuando me diagnosticaron un cáncer muy avanzado, los médicos me dieron apenas diez días de vida. Le pedí a Dios una segunda oportunidad y prometí dedicar mi vida a ayudar a quienes sufren esta enfermedad. Así nació AMSAP. Convertí el dolor en solidaridad”, expresó Méndez.

En febrero de 2026, AMSAP celebrará 13 años de trabajo ininterrumpido, consolidándose como la única organización del interior del país que brinda atención integral y gratuita a niños con cáncer. En la actualidad, acompaña a más de 450 pacientes, de los cuales más de 200 son niños.

Entre los servicios que ofrece se encuentran consultorios oncológicos para adultos y niños, atención nutricional y fisioterapéutica, apoyo psicológico a pacientes y familiares, asesoría jurídica y el único curso de confección de pelucas oncológicas del país, destinado a voluntarios y profesionales.

Durante el año 2025, la asociación realizó 5.599 asistencias directas, principalmente en pasajes para tratamientos médicos, además de colaborar con estudios laboratoriales, medicamentos y traslados en ambulancia. A través de su Farmacia Social, entregó 141 medicamentos y 25 paquetes de pañales, fortaleciendo el acompañamiento integral a las familias.

Las personas que deseen dar su aporte pueden contactar al (0973) 889 677 o (0983) 000 017.