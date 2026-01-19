Pacientes oncológicos denuncian a la Defensoría la falta de medicamentos pese a amparos

El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, confirmó que la institución a su cargo recibió una serie de denuncias por parte de “amparistas con sentencias a favor” para la entrega de medicamentos oncológicos, pero pese a tener el derecho, no reciben los insumos.

Al respecto, el funcionario precisó que entre junio a diciembre hubo 1.380 amparos y ahora se busca identificar de esta cifra cuántos estarían en la misma situación de falta.

“¿Cuál es la situación de todos estos casos? ¿Se les otorgó o no? Estamos esperando porque perdemos la información al entregar la sentencia al Ministerio de Salud; toda esa parte ya corre por el ministerio“, precisó.

Asimismo, apuntó que es intolerable una demora por parte de los laboratorios -aunque no mencionó cuáles serían-, ya que el cáncer es “una enfermedad que no perdona días, no perdona segundos”. De momento serían unos 25 a 28 los pacientes que no recibieron sus medicamentos, por lo que ahora se enfocarán en estos casos y en las próximas denuncias que se reciban en la Defensoría.

