Nacionales
19 de enero de 2026 - 15:01

Pacientes oncológicos denuncian a la Defensoría la falta de medicamentos pese a amparos

Imagen ilustrativa: los pacientes oncológicos se manifestaron en reiteradas ocasiones para el acceso a medicamentos.
Imagen ilustrativa: los pacientes oncológicos se manifestaron en reiteradas ocasiones para el acceso a medicamentos. Gustavo Machado

Varios pacientes oncológicos que ya contarían con amparos a favor, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que no reciben los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Según el defensor, Rafael Ávila, serían los laboratorios los que están incumpliendo con la entrega.

Por ABC Color

El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, confirmó que la institución a su cargo recibió una serie de denuncias por parte de “amparistas con sentencias a favor” para la entrega de medicamentos oncológicos, pero pese a tener el derecho, no reciben los insumos.

Al respecto, el funcionario precisó que entre junio a diciembre hubo 1.380 amparos y ahora se busca identificar de esta cifra cuántos estarían en la misma situación de falta.

“¿Cuál es la situación de todos estos casos? ¿Se les otorgó o no? Estamos esperando porque perdemos la información al entregar la sentencia al Ministerio de Salud; toda esa parte ya corre por el ministerio“, precisó.

Rafael Ávila, defensor del Pueblo
Rafael Ávila, defensor del Pueblo.

Asimismo, apuntó que es intolerable una demora por parte de los laboratorios -aunque no mencionó cuáles serían-, ya que el cáncer es “una enfermedad que no perdona días, no perdona segundos”. De momento serían unos 25 a 28 los pacientes que no recibieron sus medicamentos, por lo que ahora se enfocarán en estos casos y en las próximas denuncias que se reciban en la Defensoría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Único tomógrafo de Alto Paraná sigue fuera de servicio a más de tres meses