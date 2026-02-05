ABC en el Este
Persistirá el intenso calor y se prevén chaparrones en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé chaparrones en el este del país.
Tereza fretes alonso

Ciudad del Este continuará bajo la influencia de un ambiente muy caluroso y húmedo durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 36 grados, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

El clima se presentará inestable, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidades de chaparrones, además de tormentas eléctricas hacia el fin de semana.

Para este jueves se anuncia una jornada sofocante, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima que alcanzará los 35 °C. Los vientos soplarán del norte, aunque posteriormente se tornarán variables.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con un aumento de la temperatura máxima, que podría llegar a los 36 °C, consolidando el intenso calor en la región.

En tanto, el sábado persistirá el ambiente muy caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 25 °C de mínima y 34 °C de máxima, y se prevén chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

