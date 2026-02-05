Persistirá el intenso calor y se prevén chaparrones en Ciudad del Este

El clima se presentará inestable, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidades de chaparrones, además de tormentas eléctricas hacia el fin de semana.

Para este jueves se anuncia una jornada sofocante, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima que alcanzará los 35 °C. Los vientos soplarán del norte, aunque posteriormente se tornarán variables.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con un aumento de la temperatura máxima, que podría llegar a los 36 °C, consolidando el intenso calor en la región.

En tanto, el sábado persistirá el ambiente muy caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 25 °C de mínima y 34 °C de máxima, y se prevén chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

