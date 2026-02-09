Persistirán el calor extremo y chaparrones durante la semana

Este lunes, en Ciudad del ESTE se presenta muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplan del sector norte, rotando luego a variables, y se esperan chaparrones hacia el final de la jornada.

Para el martes, las condiciones serán similares: ambiente caluroso y húmedo, cielo con abundante nubosidad y vientos del norte que luego cambiarán de dirección. Durante el día podrían registrarse chaparrones acompañados de tormentas eléctricas aisladas.

El miércoles continuará el patrón de inestabilidad. Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste, luego variables, y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que la temperatura mínima ascenderá a 24°C y la máxima volverá a alcanzar los 35°C.