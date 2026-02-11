ABC en el Este
11 de febrero de 2026 - 07:03

Persistirá el calor intenso en el Este del país

cde-clima-soleado
Meteorología anuncia otra jornada muy calurosa en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología pronostica que persistirán los días de intenso calor y elevada humedad en Ciudad del Este, con probabilidad de chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas que podrían registrarse principalmente en horas de la tarde.

Por ABC Color

Para este miércoles, se espera una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 35 °C.

El jueves el calor se intensificará, con condiciones muy calurosas y húmedas. Las temperaturas oscilarán entre 25 °C y 36 °C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado a nublado y la probabilidad de chaparrones con tormentas eléctricas.

En tanto, el viernes continuará el ambiente caluroso y húmedo, con una mínima de 25 °C y una máxima de 34 °C, bajo condiciones similares de nubosidad y lluvias dispersas.