Meteorología anuncia que persistirán las lluvias en Ciudad del Este

Para este sábado, se prevé una jornada cálida y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, condiciones que podrían generar sensación térmica elevada durante gran parte del día.

El domingo continuará el ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente cubierto. Los vientos soplarán del norte, rotando luego a variables. Se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas aisladas, con mínima de 22 °C y máxima de 31 °C.

Ya para el lunes, el calor se intensificará: el día será caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego variables. Se anuncian chaparrones, mientras que la temperatura oscilará entre 23 °C y 35 °C, el valor más alto del período.