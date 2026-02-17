Odontólogos brindan asistencia gratuita a sectores vulnerables en Ciudad del Este

El doctor César Villalba, uno de los referentes del equipo, explicó que el proyecto se inició hace dos años y, además de enfocarse en la salud bucal, también incorpora el acompañamiento de dos psicólogos.
“En el 2025 atendimos a más de 2.000 pacientes y este año queremos redoblar la apuesta para llegar entre 4.000 y 5.000 personas”, explicó.
El programa social está dirigido principalmente a niños, adultos mayores y comunidades indígenas. Actualmente, el equipo está conformado por 10 odontólogos y dos psicólogas que acompañan cada jornada solidaria.
Los especialistas cuentan con formación en distintas áreas, como ortodoncia, odontopediatría, cirugía, tratamientos de conducto y otras ramas, lo que permite ofrecer una atención integral.
Según explicó el profesional, el equipo tiene capacidad para atender entre 100 y 150 personas por jornada. “Somos un grupo filantrópico que busca llegar a los lugares donde no alcanzan las atenciones primarias”, afirmó.
El proyecto comenzó inicialmente con solo cuatro profesionales y, con el paso del tiempo, fue creciendo. Se prevé incorporar al equipo profesionales pediatras y otras especialidades.
Actualmente, además de extracciones y profilaxis, realizan restauraciones odontológicas. Para estos trabajos, adquirieron equipos portátiles mediante rifas solidarias y con el apoyo de algunas empresas.
Asimismo, el equipo desarrolla charlas preventivas dirigidas a los niños, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del cepillado correcto y el uso del hilo dental, promoviendo hábitos saludables desde temprana edad.