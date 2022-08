¿Pueden los odontólogos hacer tratamientos estéticos?

Si bien el Ministerio de Salud es tajante con su normativa que señala que los odontólogos no pueden realizar tratamientos estéticos, existen organizaciones gremiales del sector que buscan que se modifique. Su objetivo es “blanquear” una situación que se da de hecho y equiparar la legislación a la de los países vecinos, donde los profesionales de la odontología están habilitados legalmente para practicar procedimientos estéticos en consultorio.

El médico Héctor Enciso de la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología de la cartera de Salud, recuerda que en el 2019 se emitió un comunicado que señala que de acuerdo a la normativa vigente y al dictamen A.J. N° 182/19 actos como los de aplicación de sustancias de relleno, hilos tensores, toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, extirpación de lesiones en la piel como nevus, tumores y extirpación de bola de bichat, liposis de papada, rinomodelación y cualquier otro procedimiento estético invasivo y quirúrgico, son considerados competencia exclusiva de profesionales médicos especialistas.

Lea más: Toxina botulínica o “botox” ¿cómo funciona?

“Los profesionales odontólogos con la especialidad en cirugía maxilofacial, debidamente registrados, se encuentran habilitados para realizar procedimientos dentro del área de su competencia. Asimismo, los actos mencionados no pueden realizarse en establecimientos de salud y afines que no estén a cargo de profesionales especialistas habilitados para el efecto”, indicó.

“Sí se puede”

Por su parte, el odontólogo Rubén Viveros, presidente de la Federación de Odontólogos del Paraguay considera que “sí pueden” realizar estos procedimiento ya que se trata de “una especialidad que fue reconocida hace mas de 10 años en otros países y acá se está tratando de reconocer”.

El profesional explica que la odontología no se trata sólo de los dientes, si no también comprende tejidos, rostro y parte del cuello ya que los dientes están conectados con otros espacios. “Querer limitar es dejar al odontólogo en el pasado frente a sus colegas de la región”.

“Países de la región promueven los tratamientos estéticos”

Agregó que Brasil es el que más promueve los tratamientos estéticos en consultorios de Odontología, seguido de Argentina, mientras que Paraguay se quiere penalizar al odontólogo que los practica.

Lea más: Imputan a odontóloga y anestesista por muerte de niña de 9 años

Viveros indica que existen problemas intergremiales y con el Ministerio de Salud, pero asegura que se está avanzando. “Se estudia en universidades de afuera, los colegas se forman en el extranjero pero las leyes que son de antes de los 90´ limitan”.

Finalmente el profesional y representante de un sector, insistió en que los odontólogos deben ir a otros países a capacitarse en especializaciones pero que los títulos que obtienen no les sirven en nuestro país. “Acá no valen porque estamos en 1930″, ironizó.

Cirugías maxiolofaciales sí, tratamientos estéticos no

Desde el Ministerio de Salud, el doctor Héctor Enciso, explica que los profesionales especializados en cirugías bucomaxilofaciales cuentan con la habilitación para realizar cirugías en de la cara, pero no tratamientos estéticos.

Indicó que en caso de denuncias, que se pueden realizar de forma anónima desde la página web del ministerio de Salud, la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología informa al área jurídica que es la que se encarga de abrir un sumario y aplicar sanciones si así lo resuelve.

Recomendó que en caso de necesitar un tratamiento estético se recurra a un médico especialista en el área de cirugía plástica, por ejemplo, ya que “un curso no habilita a realizar el procedimiento, es necesaria una especialización”.

“El limite es una línea muy delgada”

Otro profesional del área consultado al respecto fue el odontólogo especialista en ortodoncia, Felipe Tang, quien está de acuerdo en la realización de tratamientos estéticos por parte de odontólogos.

“El límite es una línea muy delgada, siempre hay especialidades y cursos que te habilitan”, señala el reconocido ortodoncista.

Manifestó que un odontólogo graduado en la universidad no hace los procedimientos estéticos, si no uno con formación extra, con especializaciones como posgrados o cursos para cirugías complejas, etc.

Ejemplificó un caso en el que el láser se puede usar para el tratamiento de los dientes, pero también se usa para quitar una mancha de la piel. Esto también ha enfrentado al gremio de los dermatólogos con el de los odontólogos, que ven en esta práctica una competencia desleal. Para cada caso se necesita una capacitación diferente.

Especificó que la odontología abarca los tejidos blandos, la estructura ósea y el aparato dental, por lo que el “odontólogo puede trabajar estéticamente”.

Insistió en que la capacitación es lo que le habilita al profesional.

No todos los odontólogos están de acuerdo

Desde el Círculo de Odontólogos del Paraguay, su titular el doctor Carlos María Mallorquín, se limitó a responder que se rigen por lo que el Ministerio de Salud indica.

Lea más: Proponen regular ejercicio de la medicina estética

De esta manera se puede ver que la legislación, realmente no lo permite, sin embargo existe un grupo de profesionales que trabaja en lo que llaman “la actualización” de la misma. El objetivo es que el paciente pueda sentirse seguro y el profesional pueda contar un respaldo legal.