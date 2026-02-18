Alto Paraná: ajustan logística para campaña de vacunación que se iniciará en marzo

Las acciones son lideradas por la Décima Región Sanitaria a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con la meta de alcanzar una cobertura del 95% de la población objetivo, un desafío clave para evitar la reaparición de estas enfermedades prevenibles por vacunación.

Federico Schrodel, de la Décima Región Sanitaria, destacó la importancia de definir estrategias conjuntas que fortalezcan el desempeño del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en todo el departamento y aseguren el cumplimiento de las metas trazadas para la campaña que se inicia en marzo.

En ese marco, el equipo técnico del PAI también mantuvo una reunión con la directora general del Hospital Regional de Ciudad del Este, Katia Ayala, para coordinar acciones específicas relacionadas con la implementación de la campaña.

Asimismo, el equipo técnico integrado por la licenciada Teresa Pérez y el jefe del área de Subsistema, Diego Revolero, ajustó detalles operativos con el PAI Regional. Entre los puntos abordados se incluyeron la organización de brigadas en los distintos distritos, la actualización de datos poblacionales y el fortalecimiento del Registro de Vacunación Electrónico (RVE), para el seguimiento digital del esquema de vacunación.

Las autoridades sanitarias coincidieron en la necesidad de reforzar la comunicación y sensibilización ciudadana, para promover información basada en evidencia científica para combatir la desinformación.