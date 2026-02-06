Alerta regional por sarampión: instan a reforzar vacunación ante aumento de casos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) encendió las alarmas en todo el continente, ante el marcado incremento de casos de sarampión y la aparición de brotes en diversos países. El organismo internacional emitió una alerta epidemiológica instando a los gobiernos a intensificar la vigilancia y cerrar las brechas de vacunación de manera urgente.

Según los datos oficiales, durante el 2025 se confirmaron 14.891 casos en las Américas, resultando en 29 defunciones. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 1.031 contagios, con México (740) y Estados Unidos (171) liderando las estadísticas actuales.

La OPS recomienda a los países miembros fortalecer la búsqueda activa de casos y asegurar una respuesta rápida ante casos importados. Entre las medidas clave se encuentran la capacitación del personal de salud para manejo hospitalario; activación de equipos de respuesta rápida ante sospechas y protocolos nacionales para evitar la dispersión comunitaria del virus.

Se aconseja que cualquier persona que planee viajar a zonas con transmisión activa y no cuente con prueba de inmunidad, se aplique la vacuna al menos dos semanas antes de la partida.

El sarampión en Paraguay

Durante el 2025, Paraguay identificó 49 casos de sarampión y actualmente, mantiene su estatus libre de sarampión. A pesar del contexto regional, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) informó que cuenta con stock suficiente de vacunas para sostener la eliminación de la enfermedad en el territorio nacional.

Actualmente, el país protege a su población mediante el siguiente esquema:

Vacuna Triple Viral (SRP): Aplicada a los 12 y 18 meses de edad. Población de 2 a 10 años: Deben completar dosis pendientes de SRP. Población de 11 a 59 años: Se aplica la Doble Viral (SR) tras verificar antecedentes vacunales.

Por el momento, en Paraguay no se contempla la vacunación para lactantes de 6 a 11 meses.

Campaña Nacional en marzo

Para blindar al país contra la reintroducción del virus, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) anunciaron que en el mes de marzo se lanzará la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión y la Rubéola.

Las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, afirmó Luis Cousirat, director del PAI, asegurando que están disponibles en todas las Unidades de Salud de la Familia (USF), hospitales regionales y distritales. Los ciudadanos pueden consultar el vacunatorio más cercano en el portal oficial www.vacunate.gov.py.

En caso de presentar fiebre y sarpullido (exantema), se recomienda buscar atención médica inmediata, utilizar mascarilla y evitar el contacto con otras personas por al menos siete días.