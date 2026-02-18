Persisten el calor extremo y las lluvias en Ciudad del Este

Para este miércoles, se anuncia una jornada muy calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte, tornándose variables en el transcurso del día. Se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre 24 °C de mínima y 38 °C de máxima.

El jueves se mantendrán condiciones similares, con ambiente muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. Se esperan chaparrones aislados, mientras que la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 37 °C.

En tanto, para el viernes, el pronóstico indica un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Durante la jornada se registrarían lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, con valores térmicos que irán desde 24 °C hasta 34 °C.