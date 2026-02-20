Meteorología anuncia un fin de semana caluroso y con posibles lluvias

Para este viernes, se prevé un ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las lluvias se presentarían con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 22°C, mientras que la máxima alcanzaría los 34°C.

El sábado, el clima continuará caluroso y húmedo. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del noreste que luego irán variando de dirección. Se anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C de mínima y los 33°C de máxima.

En tanto, el domingo, persistirán las condiciones de calor y humedad, con cielo mayormente nublado y vientos variables. También se esperan lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. La mínima será de 23°C y la máxima rondará los 31°C.