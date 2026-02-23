Hallan a un hombre muerto en un arroyo de Minga Guazú

La Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada recibida de los vecinos, por lo que acudieron al sitio. Al llegar, encontraron el cuerpo sin vida en el cauce hídrico y dieron aviso al Ministerio Público.

La comisaria Deolinda Lezcano, de la Comisaría 8ª, explicó que los vecinos manifestaron haberlo visto ayer consumiendo bebidas alcohólicas. Aparentemente, Eleno Cardozo Colmán habría intentado cruzar un puente peatonal y, debido a su estado de embriaguez, habría caído al cauce.

El cuerpo fue extraído del arroyo por bomberos voluntarios de la compañía K122 y trasladado a una funeraria local para su inspección por parte del médico forense Martín Alfaro, quien deberá determinar con precisión la causa de muerte.

Los antecedentes del caso serán remitidos al fiscal de turno, Osvaldo Zaracho.