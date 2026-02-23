Meteorología anuncia una semana cálida a calurosa e inestable

Para hoy se prevé un día cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán del noreste, luego se tornarán variables. La mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima podría alcanzar 29 °C.

Para el martes continuará el patrón inestable, un clima cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Persistirán las probabilidades de lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales. Las marcas oscilarían entre 22 °C y 29 °C.

Para el miércoles se espera una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se pronostican nuevamente lluvias dispersas con tormentas eléctricas, aunque el tiempo tendería a mejorar hacia el final del día. La jornada arrancaría con una mínima de 22 °C y la máxima alcanzaría 30 °C.