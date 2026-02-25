Brasil: más del 50% de los vehículos retenidos por infracciones de tránsito son de origen paraguayo

El informe fue dado a conocer por el Instituto de Transportes y Tránsito de Foz de Yguazú (Foztrans), que detalló que, en el marco de operativos conjuntos con fuerzas de seguridad, ya fueron retiradas de circulación alrededor de 310 vehículos. De ese total, el 52% correspondía a rodados con chapas de Paraguay.
Durante los procedimientos, los fiscalizadores detectaron motocicletas con numerosas multas pendientes. En uno de los casos registrados en febrero, una moto paraguaya acumulaba 110 infracciones antes de ser finalmente sacada de circulación.
Desde la institución mencionaron que estas conductas irregulares representan un riesgo para los propios infractores y a terceros. Entre las infracciones más frecuentes detectadas en los controles figuran el incumplimiento de señalización, resistencia a las fiscalizaciones y de maniobras imprudentes.
Del mismo modo, los operativos también se enfocan en motocicletas equipadas con “roncadores”, cuyo uso está prohibido debido a que superan los niveles de ruido permitidos por la normativa vigente y generan molestias a la población.
El director de Tránsito y Sistema Vial del Foztrans, Luiz Borella, remarcó que los operativos continuarán con firmeza.