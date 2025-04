Estas son las infracciones frecuentes de los conductores en ruta, según la Patrulla Caminera

Aprovechando los días feriados y el fin de semana de Semana Santa, muchas personas aprovechan para viajar al interior del país, pero al utilizar las rutas nacionales y distritales para ir de un lugar a otro, muchas veces se cometen algunas infracciones que pueden ser evitadas.

Según Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, la infracción más común es trasladarse con las luces del vehículo apagadas, siendo que el encendido de las mismas para la utilización de las rutas es obligatorio.

“Los usuarios se olvidan de encender las luces o enciende la luz equivocada al momento de circular. La luz reglamentaria es la luz baja, sería la segunda luz que debe encender durante la circulación”, explicó la inspectora.

En Paraguay, la multa por circular en rutas sin las luces bajas encendidas es de cuatro jornales mínimos diarios, que al día de hoy serían de G. 430.508.Habilitación vehicular digital: se suman más ciudades

Cinturón de seguridad para acompañantes

La segunda falta más frecuente entre los conductores que viajan es la falta del uso del cinturón de seguridad, sobre todo para los pasajeros traseros.

“La no utilización del cinturón de seguridad de los acompañantes traseros que no quieren utilizar el cinturón. Hay que recordar que en caso de que no utilicen el cinturón es sancionado el conductor por esta falta y que por cada plaza de asientos hay un cinturón que debe ser utilizado”, sostuvo.

En Paraguay, la multa por no usar el cinturón de seguridad es de seis jornales mínimos diarios, lo que equivaldría a G. 645.762.

Documentos que controla la Patrulla Caminera

La inspectora recordó que la Patrulla Caminera solamente puede multar por los registros de conducir vencidos, no así por los que no están perforados, ya que eso corresponde a cada municipalidad local.

“Desde el 2015 la patrulla caminera ya no controla el impuesto a la revalidación de las licencias de conducir, solamente está autorizada a través de la ley 5016/14 el control del vencimiento total de la licencia, que quiere decir la validez de 5 años de ese documento y solamente puede sancionar por ese motivo. Es así eh que la revalidación directamente pasaría para la policía municipal de cada ciudad. En este caso la licencia de conducir, el vehículo quedaría demorado y previo pago de la multa, una multa de 10 jornales que rondarían los G. 1.076.000 y con la conducción de un conductor sustituto con licencia al día, el conductor puede nuevamente retirar el rodado”, precisó.

Insistió en que los conductores verifiquen los documentos y que los mismos estén al día antes de salir a las rutas.