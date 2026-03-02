Buena afluencia de turistas en Ciudad del Este por feriado largo

Shoppings, galerías y mesitas instaladas sobre las principales avenidas trabajan en sus horarios habituales, ofreciendo una gran cantidad de productos para atraer a los compradores que cruzan diariamente el Puente de la Amistad.

En cuanto a la demanda, los productos electrónicos siguen encabezando las preferencias de los turistas extranjeros como de los compatriotas. Asimismo, también hubo un buen movimiento en la venta de prendas de vestir, calzados, perfumes, entre otros.

Rolando Florentín, trabajador de la parada de Taxi N° 35-37, comentó que en la mañana de este lunes se registró el ingreso de una importante cantidad de turistas a través del Puente de la Amistad. También, destacó que durante estos primeros meses del año el buen flujo de compradores es muy alentador.

Por su parte, Andrés Del Puerto, mesitero de la avenida Adrián Jara, resaltó la presencia de compradores provenientes de Brasil, Argentina, así como de ciudades paraguayas como Asunción y Encarnación.

Explicó que, durante los feriados largos, muchos aprovechan la ubicación estratégica de Ciudad del Este en la Triple Frontera para realizar compras y recorrer también ciudades vecinas de Brasil y Argentina.

Embotellamientos

El reclamo de siempre es el congestionamiento vehicular en las principales avenidas de Ciudad del Este y en el Puente de la Amistad.

La circulación extremadamente lenta, además de generar una experiencia negativa para los turistas, afecta directamente a conductores particulares y a trabajadores mototaxistas, paseros y taxistas.