ABC en el Este
02 de marzo de 2026 - 15:39

Buena afluencia de turistas en Ciudad del Este por feriado largo

Turistas recorren la zona comercial de Ciudad del Este en una jornada de intensa actividad.
Turistas recorren la zona comercial de Ciudad del Este en una jornada de intensa actividad.

La zona comercial de esta capital departamental registra un importante movimiento este lunes durante el feriado por el Día de los Héroes trasladado. La actividad en el microcentro se desarrolla con total normalidad, manteniendo la tradición local de no cerrar durante casi todos los feriados del año.

Por ABC Color

Shoppings, galerías y mesitas instaladas sobre las principales avenidas trabajan en sus horarios habituales, ofreciendo una gran cantidad de productos para atraer a los compradores que cruzan diariamente el Puente de la Amistad.

Lea más: Ciudad del Este: de frontera comercial a polo económico

En cuanto a la demanda, los productos electrónicos siguen encabezando las preferencias de los turistas extranjeros como de los compatriotas. Asimismo, también hubo un buen movimiento en la venta de prendas de vestir, calzados, perfumes, entre otros.

Rolando Florentín, trabajador de la parada de Taxi N° 35-37, comentó que en la mañana de este lunes se registró el ingreso de una importante cantidad de turistas a través del Puente de la Amistad. También, destacó que durante estos primeros meses del año el buen flujo de compradores es muy alentador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Andrés Del Puerto, mesitero de la avenida Adrián Jara, resaltó la presencia de compradores provenientes de Brasil, Argentina, así como de ciudades paraguayas como Asunción y Encarnación.

Andrés Del Puerto, muestra una de sus mochilas a una pareja de brasileños.
Andrés Del Puerto, muestra una de sus mochilas a una pareja de brasileños.

Explicó que, durante los feriados largos, muchos aprovechan la ubicación estratégica de Ciudad del Este en la Triple Frontera para realizar compras y recorrer también ciudades vecinas de Brasil y Argentina.

Embotellamientos

El reclamo de siempre es el congestionamiento vehicular en las principales avenidas de Ciudad del Este y en el Puente de la Amistad.

Lea más: Una ciudad convertida en shopping que mueve US$ 3.800 millones al año

La circulación extremadamente lenta, además de generar una experiencia negativa para los turistas, afecta directamente a conductores particulares y a trabajadores mototaxistas, paseros y taxistas.