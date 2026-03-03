Balacera en cancha de piki vóley después de una apuesta deja un adolescente muerto

Según el informe policial, al concluir el desafío deportivo el sospechoso se dirigió hasta su camioneta, aparentemente luego de ganar una suma importante de dinero.

En ese momento se habrían acercado el adolescente, ahora víctima fatal, y otra persona. Segundos después, vecinos escucharon varios disparos y luego encontraron heridos al menor y a su acompañante.

Lea más: Una mujer fue detenida como sospechosa del homicidio de su madre

Tras efectuar los disparos, el autor, cuya identidad no fue proporcionada por los vecinos, abordó nuevamente su camioneta y se dio a la fuga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al momento de la llegada de los intervinientes, tanto los heridos como la motocicleta ya no se encontraban en el sitio, por lo que los agentes se trasladaron hasta el Hospital Regional, donde se les informó que el adolescente ingresó ya sin signos de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto que, hasta el momento, se desconoce el paradero del acompañante que habría sido herido en la pantorrilla, así como del presunto autor del crimen.

En el lugar, agentes del Departamento de Criminalística incautaron ocho vainillas servidas calibre 9 milímetros, además de rastros de neumáticos.

Lea también: Denuncian presunta tentativa de homicidio que involucra a un militar

En un primer momento, se manejó la hipótesis de que el crimen se habría desencadenado tras un supuesto intento de asalto al propietario de la camioneta. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente por la Policía Nacional, ya que vecinos del sector evitaron aportar mayores detalles por temor a represalias.