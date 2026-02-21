Una mujer fue detenida como sospechosa del homicidio de su madre

Silvia Beatriz Cabral Delgado, de 71 años, murió en su casa en la ciudad de San Lorenzo y la hija que era responsable de su cuidado, informó que la mujer se descompensó cuando la estaba llevando al sanitario. Cayó al piso y falleció en un aparente caso de muerte súbita.

Sin embargo, otros hijos de la fallecida dudaron de la versión y solicitaron que el cuerpo sea sometido a una autopsia, procedimiento que se realizó por orden de la Fiscalía. El resultado echó por tierra la versión inicial al revelar que presentaba múltiples golpes que no eran compatibles con una simple caída.

El comisario Alcides Gaona, de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, comentó -en base a testimonio de vecinos- que la mujer, identificada como Rocío Iluminada Beatriz Cabral (52) de profesión enfermera, trataba con violencia a su madre. Con estos elementos, la misma quedó detenida en la mencionada dependencia policial por disposición del Ministerio Público, bajo sospecha de ser responsible del homicidio.

Hallazgo de dinero en efectivo

Durante el procedimiento, en poder de la detenida se encontró dinero en efectivo; una suma de más de dos millones de guaraníes. La propia mujer sostuvo que ese dinero pertenecía a su madre, quien era jubilada del Ministerio de Salud.

