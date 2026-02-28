Denuncian presunta tentativa de homicidio que involucra a un militar

Un grave hecho de tentativa de homicidio ocurrió en la capital del departamento de Misiones, específicamente en una bodega ubicada en el barrio Concepción, donde dos personas resultaron gravemente heridas tras recibir varios cortes producidos por un arma blanca. El presunto autor del ataque fue identificado como Julio Romero, personal militar.

En ese sentido, una de las víctimas, identificada como Miguel Rodríguez, de 29 años, relató lo sucedido. Él y su hermano Víctor José Gómez, de 35 años, se encontraban compartiendo una ronda de tragos en una bodega del citado barrio tras estar trabajando, ya que los mismos se desempeñan como mecánicos.

Ínterin se acerca una mujer que es amiga y clienta de ellos del taller y llega junto a una persona, quien es conocido de ellos pero de vista, ya que es habitué de la zona y es personal militar. En ese momento escuchan que el hombre le habla fuerte a la chica y Miguel Rodríguez se acerca junto a ellos, diciéndole que se calme y que no le trate mal a la mujer.

Tras este suceso, según Rodríguez, la amiga le menciona que el muchacho es amigo de ella también y que “no está pasando nada”. Entonces la víctima le ofreció disculpas, ya que no sabía la relación que tenían entre él y la amiga en común.

Horas más tarde, ya con varias copas encima porque Romero estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, se dirige hacia su vehículo diciendo en guaraní “peape aikuaykata”.

Esto lo escuchó el hermano de Rodríguez, quien le siguió para tratar de apaciguar las cosas, mencionó una de las víctimas del hecho.

Miguel Rodríguez, al ver a su hermano seguir al sujeto, también lo siguió. En ese momento, desde el habitáculo de su automóvil, Romero desenfundó un arma blanca sin mediar palabras, propinó una puñalada en el vientre bajo a Víctor José Gómez, quien cayó a un costado. Luego se dirigió hacia la humanidad de Miguel Rodríguez, a quien también le jugó a matar, y el mismo se escudó con su brazo, donde recibió el apuñalamiento en ambos lados del brazo.

Una vez perpetrada la situación, el victimario huyó del lugar. Ambas víctimas fueron auxiliadas hasta el Hospital Regional. Miguel Rodríguez ya se encuentra con su alta médica fuera de peligro, pero su hermano Víctor Gómez sigue internado con cuadro reservado.

Los mismos piden que la justicia pueda actuar en forma correcta, ya que esta persona les jugó a matar y es un personal militar que presta servicio en la Segunda División de Caballería asentada en esta ciudad. El caso ya se encuentra en la unidad del agente fiscal José Raúl Agüero.