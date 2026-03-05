Comando Tripartito proyecta trabajo conjunto con la Comuna para fortalecer videovigilancia

La iniciativa surge en un contexto en el que la Policía Nacional en Alto Paraná opera con apenas el 30 % de las cámaras instaladas, debido a problemas técnicos. Ante esta limitación, la propuesta apunta a optimizar los recursos tecnológicos que cuenta la Municipalidad para reforzar la prevención y la investigación ante el aumento de la ola de inseguridad en la zona.

La implementación se iniciaría en el microcentro, donde actualmente funcionan 74 cámaras de videovigilancia inteligente, con proyección de ampliación. Estos equipos operan las 24 horas con grabación permanente e incorporan herramientas de reconocimiento facial, lectura automática de matrículas vehiculares y análisis de patrones de movimiento mediante inteligencia artificial.

Hasta ahora, las imágenes eran utilizadas principalmente para revisiones posteriores ante accidentes, hechos punibles o requerimientos judiciales. Con la articulación planteada, se busca que el sistema también cumpla un rol preventivo mediante el acceso coordinado con la Policía Nacional.

Las 74 cámaras están distribuidas en puntos estratégicos y zonas de alto tránsito del área comercial de la capital esteña. Algunas cuentan con múltiples ángulos de visualización, mientras que otras poseen giro de 360 grados y capacidad de zoom de hasta 500 metros. Además, el servidor tiene capacidad para soportar una eventual expansión de hasta 30.000 cámaras.

Desde la Municipalidad informaron que el proyecto contempla extender el monitoreo a plazas, avenidas principales e incluso al interior de centros comerciales.

Entre los objetivos centrales figura la creación de una base de datos dinámica que, en una etapa posterior, permita identificar automáticamente a personas con órdenes de captura o reportadas como desaparecidas.

El sistema también podría facilitar la localización de personas mediante la carga previa de fotografías y datos que activen alertas automáticas.

De la reunión con el jefe comunal participaron el jefe del Departamento del DECACPI, comisario principal Carlos Duré; el subjefe, comisario Darío Achucarro; y el jefe del Comando Tripartito, subcomisario Fabio Santacruz.