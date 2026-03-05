Persistirán las jornadas muy calurosas y con probabilidad de chaparrones

Para este jueves, se espera un cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 36°C, lo que generará una jornada de intenso calor.

En tanto, para el viernes, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables y luego rotarán al sur, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 23°C de mínima y 34°C de máxima.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 23°C, mientras que la máxima nuevamente llegará a 34°C.

