Terminal de Ciudad del Este cerrará nueve horas para extracción de panales de abejas

Según el comunicado, el cierre comenzará mañana lunes, a las 23:00 y la reapertura está prevista para el martes, a las 08:00.

Durante ese tiempo quedarán suspendidas todas las actividades comerciales y el acceso a los andenes dentro de la terminal.

Para evitar la interrupción de los servicios de transporte, se estableció un punto temporal para las operaciones de buses de media y larga distancia.

Las salidas y llegadas programadas durante el horario de cierre se realizarán frente a la Feria Permanente Municipal, por lo que solicitan a los pasajeros dirigirse directamente a ese sector para esperar sus unidades y evitar inconvenientes con sus horarios de viaje.

Antecedente reciente

La medida se toma luego de un incidente ocurrido el 13 de febrero pasado, cuando se registró una invasión de abejas en la terminal, lo que obligó a evacuar a pasajeros y comerciantes.

En aquella ocasión, tras la limpieza de una canaleta se movió un nido, lo que provocó el ataque de los insectos. Bomberos voluntarios acudieron al lugar con humidificadores y trajes especiales para retirar parte del panal.

Los trabajos que se realizarán es para extraer completamente el nido y evitar que se repita una situación similar.