Video: mirá cómo una invasión de avispas causa terror en Terminal de Ómnibus de CDE

El enjambre atacó a pasajeros y trabajadores que se encontraban en el lugar, especialmente a personas que descendían de los buses o llegaban con la intención de viajar. Prácticamente todos los que se encontraban en el lugar se vieron obligados a abandonar rápidamente la terminal ante la agresividad de los insectos.

A pesar del gran susto, no se reportaron personas que hayan requerido asistencia médica, según confirmaron los intervinientes.

De acuerdo con el testimonio de Estanislao Cantero, el hecho se habría originado cuando un trabajador que realizaba limpieza en una canaleta movió accidentalmente un nido de avispa, lo que provocó el ataque.

Una voluntaria del Cuerpo de Bomberos explicó que ingresaron hasta el sector donde se encontraba el nido para intentar controlar la situación. “Ahora mismo los compañeros están tratando de controlar con un humidificador porque son muy agresivas”, señaló.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) bloquearon el acceso a la terminal durante algunos minutos, para evitar el ingreso de vehículos al lugar.