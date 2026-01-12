Hombre muere tras ataque de abejas en Luque

El comisario Hermes González señaló que, de acuerdo con testigos, la víctima se encontraba limpiando un terreno baldío cuando aparentemente movió un panal, lo que provocó el ataque del enjambre de abejas.
Según el relato, el hombre intentó huir del lugar, pero tras correr algunos metros se desplomó en el sitio.
La víctima fue identificada como Lucio Segovia Ruiz (60).
Dificultades para el rescate
El jefe policial indicó que se presume que la víctima habría sido alérgica a las abejas, teniendo en cuenta que perdió la vida casi de manera inmediata tras el ataque.
“Es un enjambre que se encontraba en el yuyal donde estaba limpiando este señor. Posiblemente, le tocó en su lugar, casi corrió 20 metros el señor, no aguantó más y se cayó. Perdió la vida, ya no tenía signos de vida”, dijo a NPY.
El comisario agregó que los bomberos voluntarios no pudieron intervenir de forma inmediata, ya que no contaban en ese momento con los equipos adecuados, como el traje de apicultor, debido a que las abejas continuaban en el lugar donde se encontraba el cuerpo.