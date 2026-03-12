Paraguay y Brasil negocian normativa para el transporte de despacho menor en la frontera

El despacho menor es una modalidad que funciona solo en la frontera, pues los camiones tienen un límite de hasta cinco kilómetros para circular con las cargas ingresadas desde Brasil. La cantidad máxima que pueden transportar es de hasta 35.000 kilos. La mayoría se dedica a la importación de materiales de construcción, como pisos, cemento y juegos de baño, entre otros.

Lea más: Fleteros bloquean ANNP de Ciudad del Este ante riesgo de quedar fuera del transporte internacional

Una propuesta elaborada tras un encuentro en Brasília, reúne los principales puntos discutidos entre ambos países para la creación de un acuerdo bilateral que regule este tipo de transporte internacional.

Entre los aspectos en los que se alcanzó consenso es que quedará restringida a las ciudades de Foz de Yguazú, Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias. También se acordó que el sistema incluya seguro internacional para el transporte internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro punto definido es que solo podrán operar vehículos de la categoría N2, con peso bruto total entre 3,5 y 12 toneladas, bajo este modelo de transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reglamento también establece requisitos para la flota de las empresas participantes. En el primer año de vigencia del acuerdo bilateral, se exigirá un mínimo de tres vehículos por empresa, aumentando a cuatro camiones después de ese período.

Según el director ejecutivo del Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas de Foz de Yguazú, Paulo César dos Santos, conocido como Bagé, la reunión permitió un avance importante en las negociaciones entre ambos países. “Ya tenemos varios puntos que estaban pendientes y que ahora se acordaron de forma definitiva. Esto muestra que estamos muy cerca de un entendimiento que va a regular este tipo de transporte en la frontera”, afirmó.

De acuerdo con Bagé, uno de los puntos aún en discusión involucra los valores mínimos de seguro exigidos para los vehículos. Brasil defiende mantener los parámetros previstos en el acuerdo internacional de transporte, a lo que los representante de Paraguay solicitaron un plazo para evaluar la propuesta.

Lea también:

En Brasil buscan excluir a camiones medianos del transporte fronterizo con Paraguay

Se espera que los puntos pendientes se discutan en una nueva reunión prevista para el próximo miércoles, cuando se buscará un consenso final para la firma del acuerdo.

Tras la firma del acuerdo bilateral, aún se definirá la fecha para el inicio de la fiscalización y la aplicación de las nuevas normas en la frontera.