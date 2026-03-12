Pronostican días cálidos, húmedos y con posibles chaparrones

Para hoy jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso y húmedo. Los vientos soplarán del sector sureste, mientras que la temperatura oscilará entre una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C.

En tanto, para mañana viernes, las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Las temperaturas previstas irán desde 21 °C de mínima hasta 33 °C de máxima, manteniendo el ambiente caluroso.

Finalmente, el sábado continuará el tiempo cálido a caluroso, con nubosidad parcial a abundante. Los vientos serán variables y luego rotarán al noreste. La temperatura mínima estimada será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 34 °C.