Video: violento “bautismo” a nuevos alumnos de Ingeniería Agronómica de la UNE

Las imágenes “bautismo” a nuevos alumnos de la Facultad de Ingeniería Agronómica (FIA) de la Universidad Nacional del Este (UNE) muestran a varios jóvenes con el rostro cubierto y portando cintos, con los que habrían propinado cintarazos a estudiantes de primer año, conocidos como “bichos”, quienes permanecían arrodillados en el barro. El hecho habría ocurrido el jueves pasado en un terreno ubicado en el kilómetro 16, detrás de un camposanto privado.

Lea más: Alumnos de Veterinaria habrían maltratado y matado a un perro durante bautismo

Según las imágenes difundidas, el polémico ritual incluyó además el despojo de prendas de vestir, cortes de cabello, aportes obligatorios en efectivo, compra de bebidas alcohólicas y un recorrido por una zona de barro con estiércol.

Tras la viralización de los videos, también circularon fotografías de estudiantes con marcas en la espalda debido a los golpes recibidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la repercusión del caso, la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” a los hechos difundidos en redes sociales y mencionó que el evento se realizó fuera del recinto universitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución señaló que este tipo de conductas no se condicen con los principios éticos, de respeto, convivencia y disciplina que rigen la vida institucional, ni con los valores que la facultad promueve en la formación de sus estudiantes.

Lea también: Video: “bautismo” con estiércol a alumnos genera indignación en Caaguazú

Desde el Decanato informaron que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes y, en caso de identificarse a los responsables, se aplicarán las sanciones disciplinarias.