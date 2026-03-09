Video: “bautismo” con estiércol a alumnos genera indignación en Caaguazú

El hecho habría ocurrido entre el martes y el miércoles de la semana pasada, en pleno horario de clases. La supuesta bienvenida, que tradicionalmente es organizada por estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario del segundo y tercer curso para los ingresantes del primer año, habría sobrepasado los límites permitidos.

Lea más: San Pedro: bautismo a universitarios dejó dos jóvenes intoxicados

De acuerdo con los testimonios de los padres de familia -que pidieron no ser identificados para evitar represalias contra sus hijos- los nuevos alumnos fueron obligados a ingresar en un charco de estiércol, aparentemente de animal vacuno, y además a besar el cráneo de un vacuno dentro del predio de la institución educativa.

Aparte de eso, los chicos llegaron a sus casas con el uniforme totalmente roto o destruido, situación que generó una importante pérdida económica para los padres, que en su mayoría son de clase trabajadora y de escasos recursos.

La situación generó una fuerte reacción de los padres de familia y de la comunidad educativa, quienes cuestionaron la forma en que se desarrolló la actividad y exigieron medidas por parte de las autoridades del colegio.

Lea más: Padre denuncia brutal agresión a su hijo a la salida de discoteca

El hecho incluso quedó evidenciado en videos que recorren las redes sociales y que generaron indignación en la comunidad educativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director interino de la institución, profesor Luis Velázquez, señaló que la actividad se realizó sin autorización de la dirección. Explicó que los estudiantes aprovecharon que directivos y docentes se encontraban participando de una reunión con padres de familia relacionada con la entrega de kits escolares, momento en que organizaron la supuesta bienvenida.

Indicó que ya mantuvo una reunión con los padres de los alumnos involucrados y que se aplicarán sanciones a los responsables. Entre las medidas, los estudiantes deberán realizar un acto social en el hogar de ancianos de la ciudad de Caaguazú y preparar charlas sobre bullying que serán impartidas a alumnos de distintos cursos de la institución.

El docente agregó que se inició una investigación interna para determinar quiénes fueron los responsables directos de lo ocurrido.