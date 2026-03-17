Video: incendio de gran magnitud afecta a empresa de pinturas en Santa Rita

El fuego se desató en el establecimiento denominado “Clerin Pinturas”, propiedad de Marcio Fernando Clerin, ubicado en la fracción Schulz del municipio santarriteño. Una espesa columna de humo negro se vio desde varios kilómetros, y las llamas, por momentos, amenazaron con propagarse a viviendas vecinas.

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Bomberos voluntarios de Santa Rita trabajaron intensamente en el lugar, con el apoyo de Naranjal. Vecinos de la zona que cuentan con camión con tanque también colaboraron para contener el avance del fuego.

El incendio fue controlado más de una hora después, y en estos momentos continúa el trabajo de enfriamiento.

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Asimismo, llegaron al lugar, una vez controlado, bomberos de compañías de Ciudad del Este, Santa Rosa, Minga Guazú y Yguazú.

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El origen del siniestro, que provocó la pérdida total del establecimiento, habría sido un cortocircuito.