Limpio: incendio en tornería de consume oficinas y parte de un depósito

El capitán Oscar Acuña, de la 6.ª compañía de bomberos, explicó que el incendio ocurrió en un depósito de aproximadamente 500 metros cuadrados.

Según los primeros indicios, el fuego se habría iniciado en la parte posterior del local y luego se propagó hacia un entrepiso donde funcionaban oficinas, las cuales fueron consumidas en su totalidad.

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Daños en oficinas, repuestos y maquinaria

El fuego afectó principalmente muebles y utilería de oficina, además de algunos repuestos y maquinarias que se encontraban en el sector del depósito.

Acuña destacó que la rápida respuesta de los bomberos permitió evitar una mayor propagación del incendio dentro del predio.

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Sin víctimas, pero con un herido leve

Al momento de la llegada de los intervinientes, se manejaba la información de que un sereno podría estar en el interior del local, pero posteriormente se confirmó que ya se encontraba fuera y a salvo.

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No se reportaron personas afectadas por inhalación de humo. Sin embargo, un trabajador de la empresa resultó con un esguince de tobillo y un corte, tras intentar colaborar durante la emergencia, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

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Causa aún no determinada

El capitán indicó que aún no se puede establecer el origen del incendio y que será necesario un peritaje para determinar las causas.

Aunque no se descarta un eventual cortocircuito, aclaró que cualquier hipótesis deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Estructura estable, pero con daños en entrepiso

Los bomberos señalaron que la estructura principal del local no presenta riesgo de derrumbe. No obstante, el entrepiso, que contaba con estructura metálica y piso de madera, sufrió daños importantes y es el sector más comprometido tras el siniestro.

Asimismo, se mencionó que el lugar contaba con extintores visibles, aunque no se pudo confirmar la existencia de otros sistemas de prevención debido a las condiciones de visibilidad en el interior.