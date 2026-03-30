A un año del crimen, familiares de la víctima claman justicia mientras el autor permanece prófugo

El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2025 en una discoteca del barrio San Antonio de Ciudad del Este. En ese entonces, Rodrigo Fabián Silva Arguello, alias “Pika”, llegó al lugar con una pistola y comenzó a disparar a los presentes, matando a uno e hiriendo a otros cuatro.

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Pika fue detenido mediante un importante operativo policial y está acusado por homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa. Llamativamente, en diciembre pasado, el tribunal de sentencia, integrado por los magistrados Serafín González Roa, Vitalia Duarte Mereles y Fabio Aguilar Benítez, que debía juzgarlo, le benefició con arresto domiciliario.

Los jueces alegaron que ya no había peligro de obstrucción del proceso penal, ya que estaba en la etapa conclusiva, y que había garantía suficiente para evitar su fuga.

Tras ser beneficiado con el arresto domiciliario, Pika fue visto en un video de circuito cerrado del barrio San Rafael cubriendo la fuga del peligroso delincuente Pablo Melgarejo, alias “Chopale”, de quien es cuñado. Este último fue capturado en enero de este año.

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A raíz de este hecho, los mismos jueces le revocaron la medida para que vuelva a la cárcel, pero Pika se fugó y, hasta el momento, no ha sido capturado.

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El fiscal Alcides Giménez, quien está a cargo del proceso penal, explicó que la investigación ya concluyó, pero que requieren la presencia del procesado para el juicio oral y público. En este caso, debe ser capturado o, en el menor de los casos, el sospechoso debe entregarse a la justicia para proseguir con el proceso.

Los familiares de la víctima del crimen lamentan que el principal autor esté libre mediante orden judicial. Claman a las autoridades que lo recapturen para que sea enjuiciado y responda por los hechos cometidos.