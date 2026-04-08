Auge de hurtos de Hilux en la frontera: recuperan dos camionetas y detienen a dos ciudadanos brasileños

Durante un control de rutina, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo del personal de la Armada Paraguaya, identificó a dos conductores con perfil sospechoso, quienes demostraron nerviosismo y no contaban con documentación personal ni de los vehículos; incluso uno de ellos intentó darse a la fuga.

Lea más: Frustran robo de Hilux y capturan a banda con dispositivo para clonar llaves presenciales

El primer caso se registró alrededor de las 07:10, cuando interceptaron una camioneta Toyota Hilux, color gris, con chapa N° BEK140, conducida por Kaique Lima de Sousa (22 años). Tras la verificación a través del Comando Tripartito, se confirmó que el vehículo contaba con denuncia de hurto del pasado 2 de abril en la ciudad de Matelândia.

Minutos después, aproximadamente a las 07:30, se interceptó una segunda camioneta Toyota Hilux, con chapa brasileña N° QCO2121, guiada por Vitor Jesús Clemente da Cruz (25). De igual manera, las consultas permitieron constatar que el vehículo había sido denunciado como robado esta madrugada en la ciudad brasileña de Ubiratã.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos hechos fueron comunicados al fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, quien esta tarde imputó a ambos por reducción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Detienen a argentino por intento de hurto de camioneta en Asunción

Las camionetas recuperadas fueron trasladadas al depósito de la DNIT, ubicado en el kilómetro 9, donde permanecen bajo resguardo mientras se llevan adelante los trámites correspondientes para su devolución.

Hurto de camionetas de alta gama, cada 36 horas

Según datos oficiales, en este 2026, en Foz de Yguazú se registra el hurto de camionetas Toyota Hilux o Toyota Fortuner aproximadamente cada 36 horas. En el departamento de Alto Paraná también comenzaron a reportarse casos similares, todos bajo la modalidad de clonación de llaves electrónicas, que permite a los delincuentes acceder y encender los vehículos sin mayores problemas.