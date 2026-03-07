Detienen a argentino por intento de hurto de camioneta en Asunción

El intento de hurto ocurrió alrededor de las 13:45 de este sábado, sobre la calle Coronel Cabrera entre Eusebio Lillo Robles y Antolín Irala, según reportó la Comisaría 11ª Metropolitana.

El aprehendido fue identificado como Nelson Javier Bentolina, de 53 años, de nacionalidad argentina, conocido con el alias Bolilla, quien reside en la zona de Villa 14 de Agosto, Reducto.

De acuerdo con el informe policial, los agentes tomaron conocimiento del caso a través de una alerta emitida por el sistema 911.

Víctima alertó que su vehículo estaba siendo robado

Al llegar al sitio, los intervinientes fueron recibidos por Daniel Federico Berni Clebsch, quien relató que se percató de que una persona desconocida estaba intentando llevar su vehículo.

Ante la denuncia, los policías lograron interceptar el rodado y aprehender al sospechoso en el lugar.

La víctima formalizó la denuncia en la dependencia policial y el sospechoso quedó a cargo de la Fiscalía.

Durante el procedimiento se logró recuperar la camioneta Mercedes Benz GLC 200 AM Coupe, año 2020, color negro.

Tras la aprehensión, se dio participación a personal del Departamento de Investigaciones y del Departamento de Control de Automotores, quienes realizaron los trabajos de verificación correspondientes.

Aprehendido cuenta con antecedentes

Según registros policiales, Bentolina posee varios antecedentes:

Robo agravado (2013)

Tenencia sin autorización de sustancias prohibidas – Ley 1340/88 (2024)

Hurto agravado en grado de tentativa (2025)

Hurto agravado (2026)

El caso será comunicado al Ministerio Público, que deberá determinar las medidas correspondientes para el sospechoso.