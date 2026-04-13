Meteorología anuncia un lunes fresco a cálido y con lluvias

Para mañana, martes, continuará la tendencia inestable. Se espera un día cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del noreste y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.

En tanto, el miércoles, persistirán las condiciones de inestabilidad. El clima se mantendrá cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste que luego variarán de dirección.

Se prevén lluvias más generalizadas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre los 21 °C y 27 °C.