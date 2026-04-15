Meteorología anuncia jornada cálida y posibles lluvias

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 26°C, manteniendo un ambiente húmedo e inestable.

Para mañana, jueves, se espera un panorama similar: ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables que rotarán al sur. Persistirán las lluvias dispersas con posibles tormentas eléctricas, aunque se anticipa una mejoría progresiva hacia el final de la jornada. Las temperaturas irán de 21°C a 26°C.

En tanto, el viernes traerá un leve cambio en las condiciones. El clima se presentará de fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste. Las temperaturas estarán entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, marcando una tendencia hacia mayor estabilidad.