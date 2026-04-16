Denuncian a un joven por violencia sistemática y terrible crueldad animal

La denuncia por violencia familiar y crueldad animal fue presentada en la mañana de este jueves por la mujer en la oficina de guardia de la Comisaría 6ª. El supuesto autor está identificado como Derlis Antonio López Mereles (27).

Según el relato, la mujer de 32 años habría sido sometida durante años a un ciclo de violencia, consistente en agresiones físicas y amenazas constantes tanto en contra de ella como de su entorno familiar. Agregó, además, que en 2023 ya lo había denunciado por violencia familiar y por asistencia alimentaria.

Mató a la mascota de la víctima

La denunciante indicó que uno de los episodios más graves ocurrió en diciembre de 2025, luego de una discusión iniciada en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú. El conflicto continuó en la vivienda que ambos compartían en el barrio San Antonio de Presidente Franco. Según un video que la denunciante presentó como prueba, el hombre mató a su mascota, tras ahorcarla y arrojarla contra el suelo.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Viviana Sánchez, quien ordenó la remisión de los antecedentes del caso a su unidad para iniciar una investigación penal.

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