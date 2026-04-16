Investigan presunto caso de maltrato animal: gatitos habrían sido usados como alimento de un pitbull

El presunto caso de maltrato animal se registró el miércoles, alrededor de las 17:00, sobre la calle Veteranos de la Guerra del Chaco casi Teniente López, en el barrio San Pablo.

Según el informe de la Comisaría 16ª de Asunción, el procedimiento se inició tras una llamada al sistema 911. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un perro de raza pitbull con dos gatitos ya sin vida, los cuales tenía en la boca.

La denunciante, Corina Isabel Paredes (59), manifestó que observó la situación y alertó a las autoridades ante la sospecha de que los animales habrían sido utilizados como alimento.

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Sospechas sobre el origen del hecho

De acuerdo con el comisario Juan Velázquez, la mujer señaló que los gatitos podrían haber sido ofrecidos al perro como parte de su alimentación, lo que motivó la denuncia.

Sin embargo, los intervinientes indicaron que, a simple vista, no se pudo confirmar que los animales hayan sido consumidos, ya que el perro aparentemente solo jugaba con los cuerpos.

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El hecho habría ocurrido en el interior de una playa de autos, donde, según la denunciante, había personas presentes que no intervinieron para evitar el ataque.

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Sin dueño identificado del animal

Durante el procedimiento, los agentes intentaron identificar al propietario del pitbull, pero no lograron determinar a quién pertenece el animal. Los encargados del local negaron que el perro sea de su propiedad.

La Policía no descarta que nuevas diligencias, incluyendo la revisión de imágenes de circuito cerrado, permitan esclarecer la situación.

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Un aprehendido por orden de captura

En el lugar fue aprehendido Alberto Grance Martínez, de 49 años. que se encontraba en las inmediaciones, luego de constatarse que contaba con una orden de captura pendiente por un caso de apropiación. No obstante, el mismo negó ser dueño del perro.

Intervención de Defensa Animal

El caso fue comunicado a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, cuyos representantes acudieron al sitio para colaborar en la verificación de lo ocurrido.

Las autoridades anunciaron que el caso será puesto a conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si existió maltrato animal y quién sería el responsable.