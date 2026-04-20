ABC en el Este
20 de abril de 2026 - 06:45

Clima inestable y caluroso marcará el inicio de la semana en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología prevé una jornada inestable en el este del país.

CIUDAD DEL ESTE. El inicio de la semana laboral estará caracterizado por condiciones climáticas variables, con predominio de ambiente cálido a caluroso y alta probabilidad de precipitaciones, según el reporte de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Para la jornada de este lunes se espera un día con cielo mayormente nublado, vientos inicialmente del norte que luego se tornarán variables, y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima que alcanzaría los 32°C, generando una sensación térmica elevada en varios momentos del día.

Mañana, martes, se mantendrían condiciones similares, con un ambiente cálido, abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes con tormentas eléctricas puntuales. Sin embargo, se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que llegaría a 27°C, mientras la mínima se mantendría en 21°C.

Ya para el miércoles, el panorama no presentaría cambios significativos. El clima continuará cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas. Las temperaturas irán de 20°C a 29°C.

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