Clima inestable y caluroso marcará el inicio de la semana en Ciudad del Este

Para la jornada de este lunes se espera un día con cielo mayormente nublado, vientos inicialmente del norte que luego se tornarán variables, y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima que alcanzaría los 32°C, generando una sensación térmica elevada en varios momentos del día.

Mañana, martes, se mantendrían condiciones similares, con un ambiente cálido, abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes con tormentas eléctricas puntuales. Sin embargo, se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que llegaría a 27°C, mientras la mínima se mantendría en 21°C.

Ya para el miércoles, el panorama no presentaría cambios significativos. El clima continuará cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas. Las temperaturas irán de 20°C a 29°C.

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