Pronostican días cálidos y lluvias dispersas en Ciudad del Este

Para la jornada se prevé un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 20°C, mientras que la máxima alcanzaría los 26°C.

En tanto, para el miércoles se anuncian condiciones similares, con un clima cálido, cielo mayormente cubierto y precipitaciones dispersas. Las temperaturas oscilarían nuevamente entre los 20°C de mínima y los 28°C de máxima.

Para el jueves, el pronóstico indica un leve ascenso de la temperatura, con una máxima que podría llegar a los 30°C. Se esperan vientos del sureste que luego irían variando, además de lluvias dispersas durante la jornada.