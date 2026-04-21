ABC en el Este
21 de abril de 2026 - 06:43

Pronostican días cálidos y lluvias dispersas en Ciudad del Este

Meteorología prevé lluvias dispersas en el este del país.
Meteorología prevé lluvias dispersas en el este del país.

CIUDAD DEL ESTE. El clima en la capital del Alto Paraná se mantendrá cálido y con condiciones inestables durante los próximos días, de acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Para la jornada se prevé un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 20°C, mientras que la máxima alcanzaría los 26°C.

En tanto, para el miércoles se anuncian condiciones similares, con un clima cálido, cielo mayormente cubierto y precipitaciones dispersas. Las temperaturas oscilarían nuevamente entre los 20°C de mínima y los 28°C de máxima.

Para el jueves, el pronóstico indica un leve ascenso de la temperatura, con una máxima que podría llegar a los 30°C. Se esperan vientos del sureste que luego irían variando, además de lluvias dispersas durante la jornada.