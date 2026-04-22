Meteorología anuncia lluvias dispersas para este miércoles en Ciudad del Este

Para hoy, miércoles, se espera una jornada cálida con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C de mínima y 28 °C de máxima. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con vientos variables y probabilidades de precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

El jueves continuará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de la temperatura máxima, que alcanzaría los 30 °C. Predominarán los vientos del sureste, que luego rotarían a variables, mientras se mantienen las lluvias dispersas en la región.

En tanto, el viernes se prevé un leve descenso en la sensación térmica, con un ambiente que irá de fresco a cálido. Las temperaturas se mantendrán entre 20 °C y 29 °C. El cielo seguirá mayormente nublado y se esperan lluvias dispersas, con la posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales, acompañadas de vientos del sur que luego cambiarían de dirección.