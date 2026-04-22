ABC en el Este
22 de abril de 2026 - 06:45

Meteorología anuncia lluvias dispersas para este miércoles en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este miércoles en el Este de país.

El clima en Ciudad del Este se presentará inestable en los próximos días, con temperaturas cálidas, cielo mayormente nublado y presencia de lluvias dispersas, según el reporte actualizado en la madrugada de este miércoles.

Por ABC Color

Para hoy, miércoles, se espera una jornada cálida con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C de mínima y 28 °C de máxima. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con vientos variables y probabilidades de precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

El jueves continuará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de la temperatura máxima, que alcanzaría los 30 °C. Predominarán los vientos del sureste, que luego rotarían a variables, mientras se mantienen las lluvias dispersas en la región.

En tanto, el viernes se prevé un leve descenso en la sensación térmica, con un ambiente que irá de fresco a cálido. Las temperaturas se mantendrán entre 20 °C y 29 °C. El cielo seguirá mayormente nublado y se esperan lluvias dispersas, con la posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales, acompañadas de vientos del sur que luego cambiarían de dirección.