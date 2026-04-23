Vecinos de Santa Inés en pie de guerra contra cantera por fuertes detonaciones

La comunidad se molestó luego de que la empresa Roca Negra repartiera previamente un afiche, que fue interpretado por los pobladores del barrio Santa Inés como una burla. En el material, se invitaba a los vecinos a abandonar sus viviendas durante las explosiones para “pasarla genial” en una plaza pública donde ofrecerían gaseosas y panchos.

Tras la explosión, los vecinos, visiblemente molestos, quemaron cubiertas en el acceso a la cantera y recrudecieron la manifestación para exigir el cese inmediato de las actividades.

Al lugar acudió un importante contingente policial, pues los explosivistas y personal militar de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), no podían salir del establecimiento debido a la manifestación.

Cinthia Méndez, una de las voceras del barrio, calificó el hecho como “indignante” y denunció la falta de respeto a los vecinos que ya es de larga data. Explicó que intentaron impedir la detonación de forma pacífica desde horas de la mañana, pero no consiguieron, pese a que la Municipalidad realizó una notificación que recordaba que estaban prohibidas las detonaciones y comercialización de las piedras.

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“Decidieron explotar a las diez de la noche, cuando había niños, ancianos y trabajadores recién llegados a sus casas. Tuvieron que correr por la explosión”, expresó.

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Los vecinos sostienen que las detonaciones son cada vez más fuertes y que, por primera vez, las piedras expulsadas alcanzaron la calle, además de provocar vibraciones a gran distancia.

Méndez contó que en su vivienda se desprendió un mueble aéreo de la cocina y se registraron varios daños estructurales en las viviendas vecinas.

Conflicto de larga data

Hace años, residentes de la zona, denuncian las actividades irregulares de canteras ubicadas en las inmediaciones del río Monday, dentro del área de protección de las Cataratas del Monday. Entre las más cuestionadas se encuentran Roca Negra, de Miguel Ángel Riquelme; Itamí, de Miguel O’Hara; y Monday, de Rogelio Balmaceda. Pese a denuncias presentadas por la Municipalidad de Presidente Franco ante el Ministerio Público, así como allanamientos, clausuras, además de daños ambientales, las canteras continúan operando.

En el aspecto legal, varias ordenanzas municipales prohíben la explotación de canteras en las cercanías del río Monday. Además, la Ley N.º 4.738, promulgada en 2012, declara la zona como área silvestre protegida bajo dominio municipal, estableciendo una franja de protección de 200 metros en ambas márgenes del río. Sin embargo, según denuncian, las explotaciones se encuentran a distancias menores a las permitidas.