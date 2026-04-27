ABC en el Este
27 de abril de 2026 a la - 17:06

Agente policial se toma siesta en una tarde lluviosa y causa conflicto en una comisaría de Minga Guazú

Joven policía acostado en cama, envuelto en manta azul en habitación con pared verde desgastada.
El suboficial Jeremías Ramírez fue despertado a los gritos por uno de sus superiores, identificado como suboficial primero Benito Aguilera.Gentileza

Un suboficial ayudante identificado como Jeremías Ramírez aprovechó la tarde lluviosa de ayer para tomarse una siesta, pero, como debía estar de guardia con sus demás compañeros, causó un conflicto en la Comisaría Octava de Minga Guazú. El agente fue despertado a los gritos por el suboficial primero Benito Aguilera, quien, además, lo filmó y divulgó el video que fue viralizado en las redes sociales.

Por Tereza Fretes Alonso

El conflicto desatado incluso ocasionó que agentes de Asuntos Internos de la Policía vinieran desde Asunción para tomar intervención al respecto. Los suboficiales Jeremías Ramírez y Benito Aguilera ahora esperan la determinación de sus superiores por sus actos: uno por dormir en su guardia y el otro por exponer en las redes sociales a su subalterno.

En el video se puede ver que Ramírez se encontraba dormido en la comodidad de una cama, arropado con su manta, cuando Aguilera prendió la luz y comenzó a reprenderlo por dormir mientras otros trabajaban.

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“¿Por qué estás durmiendo acá? Uniformate ya. Ni nosotros descansamos y vos vas a descansar. A la calle, cómo vas a estar durmiendo mientras nosotros trabajamos. ¿Qué te creés, estúpido?”, le dijo en guaraní.

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Ante esto, el agente se lavó la cara y comenzó a vestirse, mientras seguía siendo reprendido y filmado.

Exposición en las redes sociales

El video se viralizó en las redes sociales y el jefe de esta dependencia policial, el comisario Elvio Almada, informó del incidente a la Dirección de Policía de Alto Paraná y a Asuntos Internos. Explicó que esta mañana ambos fueron a hacer su descargo en la dirección departamental y que una comitiva de Asuntos Internos de Asunción llegó hasta la comisaría para recabar datos.

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Afirmó que el uniformado que estaba durmiendo efectivamente se encontraba de guardia y no debía estar durmiendo, aunque reconoció que su superior tampoco debió exponerlo divulgando el video.

Dijo que en este caso el personal superior debió comunicar de manera formal lo ocurrido en vez de recurrir a las redes sociales. Aseguró que la reprimenda fue solo verbal y que no se reportaron violencias físicas ni situaciones más graves, por lo que el caso deberá resolverse de manera interna.