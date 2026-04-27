Meteorología anuncia una semana con ambiente fresco a cálido y lluvias intermitentes

Para este lunes, el cielo se presentará entre nublado y parcialmente nublado, con vientos moderados del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y 23 °C de máxima, ofreciendo una jornada templada pero con sensación fresca en horas de la mañana y la noche.

El martes se prevé un aumento de la inestabilidad. El cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias dispersas a lo largo del día, acompañadas de vientos del sur. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C, lo que marcará un ambiente más fresco.

Para el miércoles, persistirán las condiciones inestables en las primeras horas, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. Sin embargo, se anticipa una mejora progresiva hacia el final de la jornada. Los vientos soplarán del sureste y luego serán variables. Las temperaturas irán de 14 °C a 23 °C.